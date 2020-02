Une mère de famille de 35 ans élue Miss Allemagne

A l'issue d'un concours à la forme repensée, Leonie von Hase, une mère de famille de 35 ans, a été élue Miss Allemagne samedi 15 février. Pour la première fois, le jury était composé entièrement de femmes et le critère de beauté était relégué au second plan.

Représentant le Land de Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, Leonie von Hase, gérante d'une boutique en ligne de vêtements vintage et mère d'un enfant, a été préférée aux 15 autres finalistes par un jury de six femmes. Elle était la candidate la plus âgée, et avait pour devise «Donner le pouvoir aux femmes authentiques».

Cette année, la limite d'âge pour prendre part au concours - qui a eu lieu comme tous les ans au parc d'attraction Europa-Park près de Fribourg - avait été allongée de dix ans, afin d'y inclure les femmes ayant jusqu'à 39 ans. La compétition avait par ailleurs été ouverte aux femmes mariées et aux mères de familles, et ne comportait pas de défilé en bikini.

Une miss allemagne que les organisateurs voulaient «authentique»

Les organisateurs de l'ancestral concours, existant depuis 1927, avaient également décidé que, cette année, l'apparence physique des candidates ne compterait plus autant qu'avant. Le but, que Miss Allemagne soit une femme «authentique», et non plus une simple beauté sur papier glacé. A côté de l'esthétique, la personnalité, le caractère, l'activité professionnelle, le parcours de vie ou encore la présence sur les réseaux sociaux faisaient donc partie des critères de choix.

«Les femmes ne sont plus intéressées depuis longtemps par le standard de beauté conventionnel. Ma perception d'une 'belle' femme est la force, le caractère et l'authenticité qu'elle dégage», avait écrit Leonie von Hase sur le site de Miss Allemagne avant la cérémonie. Des qualités qu'elle a réunies selon le jury, et qui lui ont permis de devenir la toute première vainqueure de ce concours de beauté nouvelle génération.