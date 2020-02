Coronavirus : pandémie, épidémie, quelles différences ?

Le coronavirus venu de Chine continue de se propager, inquiétant les autorités mondiales. Si l'on parle d'épidémie pour le moment, certains craignent une pandémie. Mais quelle est la différence entre les deux termes ?

Le terme d'«épidémie» est utilisé lorsqu'une maladie contagieuse, la plupart du temps d'origine virale, atteint un nombre important de personnes dans une région donnée et pendant un certain temps.

En France, l'épidémie de grippe revient chaque année entre octobre et mars. Des mesures (vaccination, mesures d'hygiène...) sont alors prises.

On parle de «pandémie» lorsqu'une épidémie s'étend à un continent entier, voire au monde entier.

La pandémie la plus meurtrière fut la grippe espagnole, entre 1918 et 1920. Et actuellement, le Sida, Ebola ou encore la grippe aviaire peuvent être considérés comme des infections virales pandémiques, puisqu'elles touchent le monde entier.