L'ex-médecin de Donald Trump cachait du chou-fleur dans sa purée pour lui faire perdre du poids

Un stratagème que la plupart des parents tentant à tout prix de faire manger des légumes à leurs enfants connaissent. L'ancien médecin personnel de Donald Trump a expliqué qu'au temps où il était à la Maison Blanche, il cachait du chou-fleur dans la purée de pommes de terre du président américain, afin de lui faire perdre du poids.

«Nous rendions également la crème glacée moins accessible», a révélé Ronny Jackson, aujourd'hui candidat au Congrès dans l'Etat du Texas, dans un article du New York Times, publié lundi 24 février, qui lui était consacré. Comme le révèle-t-il, l'objectif était de «travailler sur l'alimentation» du président, composée principalement de burgers, pizzas et autres glaces, pour lui faire perdre des kilos.

En janvier 2018, lors d'une conférence de presse restée dans les mémoires, quelques jours après la visite médicale de Donald Trump, Ronny Jackson avait déclaré que le milliardaire républicain, 108 kg sur la balance, avait besoin de perdre entre 10 et 15 livres (entre 4 et 7 kg) dans l'année. Mais, dans le même temps, il avait été très positif sur l'état de santé du président, affirmant qu'il avait des «gènes extraordinaires» et qu'il aurait pu vivre jusqu'à 200 ans «s'il avait eu une alimentation plus saine au cours des 20 dernières années».

Le sport, pas la tasse de thé de Donald Trump



«Nous avons beaucoup parlé de régime et d'exercice. Il est plus enthousiasmé par la partie alimentation que par la partie exercice, mais nous allons faire les deux», avait assuré le docteur lors de cette conférence de presse. Celui-ci avait sans doute été trop confiant. En effet, en plus des légumes cachés dans la purée, Donald Trump n'a jamais fait plus de sport durant la suite de son mandat, en dehors du golf bien évidemment. «Pour les exercices, ça n'a jamais collé autant que je le voulais», concède Ronny Jackson au New York Times, expliquant avoir voulu faire faire au président du vélo d’appartement.

Résultat, entre sa première visite médicale et sa deuxième, en février 2019, Donald Trump n'a pas perdu de poids. Il a même pris 2 kilos, pour atteindre les 110 kg, au grand dam de Ronny Jackson. Un médecin qui, sans doute en partie grâce à ses compliments sur la santé du président en janvier 2018, avait été nommé en mars 2018 ministre des Anciens combattants, avant d'être contraint de renoncer à ce poste.

Une enquête du Sénat l'avait en effet accusé de surprescription de médicaments au sein de l'armée et de la Maison-Blanche - lui valant le surnom de «Candyman» -, mais aussi d'avoir eu une mauvaise conduite au travail et d'avoir une consommation excessive d'alcool. Des allégations qu'il a qualifiées de «bêtises absolues» dans le New York Times.