Une nouvelle espèce humaine découverte aux Philippines

Une découverte majeure. Des chercheurs aux Philippines ont annoncé avoir découvert une espèce humaine jusqu'à présent inconnue, rapporte National Geographic.

Homo luzonensis, un hominidé de petite taille, vivait sur l'île de Luçon il y a 50.000 à 67.000 ans. Il a pu être identifié grâce à la découverte de treize os et dents de petite taille.

C'est la troisième fois que des traces d'une activité humaine inconnue sont mises au jour sur des îles des Philippines. «Pendant longtemps, les Philippines ont été plus ou moins délaissées», a expliqué le co-auteur de l'étude sur cet hominidé, Armand Mijares, archéologue à l'Université des Philippines.

Et Homo luzonensis contribue à remettre en cause l'idée selon laquelle la lignée humaine a progressé d'une espèce moins avancée à une espèce plus avancée. Et met en lumière la diversité des hominidés archaïques qui étaient présents en Asie.

Les premières traces, sous formes de fossiles, de cette nouvelle espèce avaient été découvertes dès 2010, mais il a fallu attendre la découvertes d'os pour pouvoir confirmer la nature de l'espèce à laquelle ils appartenaient.