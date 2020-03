Coronavirus : des dizaines de tableaux, dont un chef-d'œuvre de Van Gogh, mis en quarantaine au Japon

L'art lui aussi victime du coronavirus. Au Japon, 60 tableaux prêtés par la National Gallery de Londres au Musée national de l'art occidental de Tokyo, dont un chef-d'œuvre de la série «Les Tournesols» de Vincent Van Gogh, ont été placés en quarantaine dans l'établissement tokyoïte.

Cette mesure fait suite à la décision du ministère de la Culture japonais de fermer l'ensemble des musées d'art nationaux pendant deux semaines, de façon à freiner la propagation du coronavirus. Celui-ci a contaminé plus de 200 personnes dans le pays et fait 4 morts, sans compter les quelque 700 infections et 6 décès de passagers du paquebot de croisière Diamond Princess, resté en quarantaine dans le port de Yokohama, au sud de Tokyo, pendant deux semaines début février.

Ainsi, l'exposition dans laquelle devaient se retrouver les 60 tableaux de la National Gallery, qui devait ouvrir le 3 mars, restera portes closes jusqu'au 16 mars. «Nous sommes en discussions avec nos partenaires. Nous espérons que l'exposition pourra ouvrir le 17 mars 2020, ou dès que possible après», a expliqué le musée londonien dans un communiqué. En attendant, les dizaines de toiles prévues pour être exposées sont confinées dans l'espace de l'établissement tokyoïte réservé aux quarantaines, relate The Guardian.

Les visiteurs nippons devront donc patienter un peu avant de pouvoir admirer les chefs-d'œuvre de Rembrandt, de Joseph Mallord William Turner, mais surtout de Vincent Van Gogh. C'était en effet l'un des tableaux du peintre néerlandais qui était le plus attendu : «Les Tournesols», une toile faisant partie d'une célèbre série de sept œuvres représentant chacune un bouquet de ces fleurs dans un vase, peintes par Van Gogh entre 1888 et 1889 lorsqu'il vivait à Arles (Bouches-du-Rhône). C'était la première fois que ce chef-d'oeuvre conservé à la National Gallery quittait l'Europe.