Un Chinois condamné à mort pour avoir poignardé deux personnes à un point de contrôle du coronavirus

Un Chinois de 23 ans a été condamné à mort ce dimanche 1er mars pour avoir poignardé et tué deux fonctionnaires dans le sud-ouest du pays à un barrage contrôlant la présence d'éventuels porteurs du nouveau coronavirus.

Ma Jianguo a été condamné à mort par un tribunal local après un incident meurtrier survenu le 6 février alors qu'il tentait de forcer un barrage de ce type.

L'homme, qui conduisait un minivan, avait refusé de s'arrêter à un poste de contrôle de l'épidémie à Honghe, un village dans la province du Yunnan, frontalière du Vietnam, et son passager avait tenté de dégager les obstacles bloquant la route, selon le tribunal local.

Un fonctionnaire du point de contrôle, qui a avait sorti son téléphone portable pour filmer la scène, a alors reçu un coup de couteau à la poitrine et à l'abdomen de Ma Jianguo. Le conducteur s'en est ensuite pris à une autre personne qui s'est précipitée pour venir en aide à la victime, a ajouté le tribunal intermédiaire de Honghe dans un communiqué.

Les deux fonctionnaires sont morts de leurs blessures. Le tribunal a estimé que M. Ma n'avait «pas obéi» aux cadres locaux, «ignoré la loi nationale» relative à l'épidémie et commis un crime «extrêmement haineux».

En Chine, les autorités à tous les niveaux ont adopté des restrictions de circulation drastiques et des mesures de confinement à travers le pays pour enrayer la propagation du nouveau virus apparu fin 2019, qui a infecté plus de 80.000 personnes et fait près de 3.000 morts dans le pays. Wuhan, la métropole du centre de la Chine d'où s'est propagée l'épidémie, et la province du Hubei dont elle est la capitale, sont de facto coupés du monde depuis le 23 janvier, toutes les liaisons ayant été suspendues.