Les différents moyens de dévier un astéroïde

Un bout de caillou dans l'espace qui peut faire des dégâts considérables. Les astéroïdes se déplacent dans les différents systèmes planétaires, et peuvent parfois entrer en collision avec d'autres objets. La majorité des théories expliquent que c'est d'ailleurs une de ces chutes qui a causé la fin des dinosaures. Les scientifiques travaillent donc à plusieurs théories pour éviter que ce genre «d'accidents» interviennent.

La sonde «bélier»

Réussir à déplacer ces roches pesant plusieurs centaines de kilos parfois peut s'avérer particulièrement difficile. L'une des méthodes serait de ne pas prendre de gants, et d'utiliser une sonde afin de percuter l'astéroïde, et ainsi modifier sa course. Cette tactique est aujourd'hui celle qui semble la plus atteignable au niveau de la sécurité et des connaissances technologiques. Une mission conjointe entre l'Europe et les Etats-Unis, AIDA, doit d'ailleurs voir le jour en 2021 pour tester cette stratégie.

Un réseau de satellites

Cette possibilité est peut-être la plus élégante scientifiquement. Mais elle est aussi la plus coûteuse et difficile technologiquement parlant. Il faudrait envoyer plusieurs satellites autour de l'astéroïde. Cette présence modifierait alors la gravité autour de la roche, et sa trajectoire s'en trouverait altérée. Dans l'optique où l'humain est capable de le faire de manière efficace, et qu'un astéroïde se dirige vers la Terre (ce qui est statistiquement hautement improbable), il faudrait avoir vu venir la situation très longtemps à l'avance. Cette technique nécessite en effet beaucoup de calculs, et est difficilement efficace pour les objets spatiaux de grande taille.

L'ogive nucléaire

Malgré ce que l'on pourrait penser, envoyer une bombe nucléaire sur un astéroïde pour le détruire n'est pas une bonne idée dans l'immense majorité des cas. Comme le disait Antoine Lavoisier : «rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Le gros morceau de roche se briserait alors en une multitude de petits objets ayant des trajectoires très difficiles à estimer, et qui pourraient entraîner des dégâts extrêmement importants sur les satellites, mais aussi sur Terre. Il reste qu'en cas d'urgence extrême, cette solution pourrait être la seule qui garantisse un résultat. C'est pour éviter cela que la mission AIDA devrait donc voir le jour. Espérons qu'aucun astéroïde ne se décide à nous rendre visite d'ici là.