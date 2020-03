Coronavirus : il agresse un passager d'origine asiatique dans le métro et l’asperge de désodorisant

L’épidémie mondiale de coronavirus n’en finit pas d’alimenter les stéréotypes racistes envers les personnes d’origine asiatique. Une agression filmée dans le métro de New York témoigne de ce triste phénomène.

Les faits se sont produits mercredi 4 mars au niveau de Brooklyn. Une première vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, montre un homme particulièrement agressif crier en direction d’un passager asiatique, lui intimant à plusieurs reprises de «bouger».

«Il se tient juste à côté de moi. Dites-lui de bouger, dites-lui de bouger», lance-t-il tout aussi véhément à un autre passager de la rame en guise d’explication.

Alors que sa victime reste impassible, l’homme se saisit d’un désodorisant ménager et pulvérise longuement en sa direction. «Tu ne veux pas bouger, je vais te frapper. Tu devrais bouger», poursuit l’agresseur.

Dans une seconde vidéo, la victime vient confronter son agresseur, lui demandant «pourquoi il ne peut pas s’assoir à ses côtés». «Tu devrais bouger, tu es stupide», lui répond ce dernier.

Selon le New York Post, la police a été alertée de cet incident mais lorsqu’elle est arrivée à la gare, le métro était évidemment déjà reparti. «Notre groupe de travail sur les crimes haineux examine l’incident, une enquête est en cours», a indiqué Rodney Harrison, responsable de police.

Les vidéos choquantes n’ont pas manqué de susciter l’indignation sur les réseaux sociaux. «Il n’y a pas un seul cas confirmé d’Asiatique infecté à New York. Arrêtez la discrimination», a notamment souligné l’actrice Célia Au.

There's not a single confirmed case of an Asian infected in NYC. Stop discriminating cause the virus definitely doesn't. #racist #coronavirus pic.twitter.com/Wt1NPOuQdy

La régie des transports new yorkaise a également réagi, rappelant que le racisme ne fonctionnait pas pour empêcher la propagation du coronavirus.

What works in stopping the spread of Coronavirus:



1. Wash your hands for at least 20 seconds



2. Cough and sneeze into your elbow



3. Stay home if you're sick





What doesn't work:



1. Racism https://t.co/wBrkkBe7yP

— MTA (@MTA) March 5, 2020