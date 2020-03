Coronavirus : un passager éternue, des voisins forcent l'avion à se poser

Une nouvelle illustration de la paranoïa autour du coronavirus. Aux Etats-Unis, un petit groupe de passagers d'un vol intérieur, alarmés par les éternuements et la toux d'un de leurs voisins, sont devenus tellement incontrôlables qu'ils ont forcé l'avion à se poser en urgence pour les laisser sortir.

Alors que ce vol de la compagnie aérienne United Airlines devait relier dimanche après-midi le comté d'Eagle, dans le Colorado, dans l'ouest des Etats-Unis, à Newark (New Jersey) sur la côte est des Etats-Unis, il a été contraint de faire une escale imprévue à Denver (Colorado), à cause des plaintes répétées de ces trois passagers. Ceux-ci craignaient que leur voisin ne soit porteur du coronavirus - qui a infecté plus de 550 personnes et fait une vingtaine de victimes aux Etats-Unis - et ne les contamine.

Right now on a @united flight from VAIL to Newark. Got diverted to Denver for “security reasons”.... now landed. Rumor is that there was a “couging passenger” that is being de-planed. This is all rumor. Pilot has not given details. Stay tuned. #COVID #CoronaVirus # pic.twitter.com/DFPkq1hE1v

— Jordan Safirstein MD (@CardiacConsult) March 8, 2020