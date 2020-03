Coronavirus : Tinder envoie des messages de prévention à ses utilisateurs

Des messages de prévention contre le coronavirus apparaissent désormais sur... Tinder. La célèbre application de dating demande à ses utilisateurs de prendre leurs précautions lorsqu'ils font de nouvelles rencontres.

Entre deux profils proposés par l'appli, une alerte pop-up apparaît sur l'écran, titrée «Votre bien-être est notre priorité». Un petit texte en-dessous met en garde les utilisateurs de Tinder au sujet du coronavirus : «Tinder est un formidable moyen de faire de nouvelles rencontres. Et bien que nous souhaitons que vous continuiez à en profiter, vous protéger contre le coronavirus est plus important», invite l'application.

Jeezo. You know things are serious when tinder is warning you about the Coronavirus. pic.twitter.com/hgsFNMeJq3 — Ryan Capperauld (@ryancapperauld) March 3, 2020

Cette «carte d'avertissement» rappelle également les «gestes barrière» recommandés par l'OMS contre le virus, qui a déjà tué plus de 4.000 personnes dans le monde : «lavez-vous les mains régulièrement», «ayez toujours un gel hydroalcoolique sur vous», «évitez de vous toucher le visage», «maintenez une certaine distance avec les autres personnes lors des rassemblements publics». Un lien renvoie vers le site web de l'OMS, pour en savoir plus sur le Covid-19 et la façon de s'en protéger.

«Tinder a conscience que ses membres sont parfois amenés à se rencontrer en personne. Compte tenu de l'environnement actuel, Tinder souhaitait leur rappeler les précautions à prendre», a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'entreprise américaine au 50 millions d'utilisateurs dans le monde.

Sur les réseaux sociaux, les réactions des internautes sont contrastées. Certains ont remercié Tinder de les tenir informés, quand d'autres, plus critiques, ont mis en parallèle ces messages d'avertissement avec l'absence de messages de prévention sur les maladies sexuellement transmissibles (MST), comme le VIH. D'autres enfin ont pointé le caractère ironique de certains conseils, comme «maintenir une certaine distance avec les autres personnes», alors même que c'est à l'opposé de la raison d'être de Tinder.

Même Tinder se mobilise pour le Coronavirus mdr et quand on like ça renvoie sur une page de l’OMS





(pas vu une seule campagne sur le VIH auparavant au passage) pic.twitter.com/AMc82eMB4b — Saturo (@OLSaturo) March 6, 2020