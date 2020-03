J-1 avant des marches pour le climat partout dans le monde

Des actions et des marches pour le climat auront lieu vendredi 13 et samedi 14 mars partout dans le monde en dépit de la menace du coronavirus.

Le mouvement crée par la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, Fridays for Future, annonce plus de 2.000 actions à travers le monde, tous visibles sur la carte ci-dessous.

Ceux qui descendront dans la rue entendent manifester contre l'inaction des gouvernements concernant la lutte contre réchauffement climatique. L'expansion du coronavirus à travers le monde n'a pas découragé les organisateurs. Qu'en sera-t-il des militants ? Le 15 mars 2019, des dizaines de milliers de jeunes étaient descendus dans la rue dans plusieurs pays du monde pour défendre la planète, répondant à l'appel de Greta Thunberg. Mais le contexte n'était pas le même.

En France, des marches pour le climat auront lieu le vendredi et le samedi selon les villes. L'association de jeunes «Youth for climate» espère mobiliser ses troupes un peu partout dans le pays vendredi 13 mars. La carte des rassemblements est visible sur ce lien : https://youthforclimate.fr/.

Le même jour, une action de désobéissance civile est prévue devant l'Elysée à Paris avec «les décrocheurs de portrait», ces militants qui s'étaient introduits dans des mairies en février 2019 pour décrocher le portrait d'Emmanuel Macron, dans le but de dénoncer son inaction contre le réchauffement climatique. Une vingtaine d'acteurs de la société civile, des sociologues et des Gilets jaunes, seront présents pour apporter «des éléments de bilan sur sa politique» qu'ils jugent insuffisante, contre le réchauffement climatique et la justice sociale.

A Paris, le plus gros rassemblement est organisé le samedi 14 mars. Départ de la place de la Bastille à 14h en direction de la place de République. La date est stratégique à la veille d'un scrutin municipal dans lequel les candidats, tous bords confondus, rivalisent de propositions en faveur de l'écologie. «Nous voulons rappeler que les électeurs ont un pouvoir sur la lutte contre le réchauffement climatique», explique-t-on à Alternatiba, l'une des associations organisatrices. Le réalisateur Cyril Dion et l'actrice Marion Cotillard devraient participer au rassemblement. En revanche, la militante suédoise de 17 ans, Greta Thunberg, ne sera finalement pas présente, ne pouvant venir en France pour «des raisons familiales».