Coronavirus : Gloria Gaynor se lave les mains en chantant «I Will Survive» pour faire de la prévention

Gloria Gaynor met sa notoriété au service de la santé publique. La célèbre chanteuse a voulu encourager les gestes barrières en publiant une vidéo sur le réseau social Tik Tok.

Dans ce message de prévention improvisé, l'artiste entonne son célèbre tube «I Will Survive» tout en se lavant les mains. Un choix musical lourd de sens alors que le monde traverse une crise sanitaire causée par la propagation rapide du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans la vidéo, la chanteuse âgée de 70 ans effectue ce geste en respectant à la lettre les consignes des autorités sanitaires. Elle se lave en effet les mains avec soin pendant plus de vingt secondes sans oublier la moindre zone.

Q: What does Gloria Gaynor sing when she washes her hands?



A: pic.twitter.com/gUsmCVMV9n

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) 13 mars 2020