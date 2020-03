Etats-Unis : Le New Jersey impose un couvre-feu

Le gouverneur de l'Etat américain du New Jersey, voisin de New York, a annoncé ce lundi 16 mars un couvre-feu sur tous les commerces et déplacements non essentiels.

«A partir de ce soir, tous les commerces et activités de loisir ou de divertissement non essentiels devront fermer à 20 heures», a indiqué le gouverneur Phil Murphy sur son compte Twitter. «Tous les déplacements non essentiels ou non liés aux services d'urgence sont fermement découragés entre 20 heures et 5 heures du matin», a-t-il ajouté.

To slow the spread of #COVID19, I'm ordering:



•Closure of ALL pre-K, K-12 schools, higher ed insts. beginning 3/18



•Closure of ALL casinos, racetracks, theaters, gyms



•Closure of ALL non-essential retail, recreational, & entertainment bizs after 8pm



•Banning gatherings of 50+ pic.twitter.com/mmZe0bZWgb — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) March 16, 2020

Il s'agit de la première mesure de ce type au niveau d'un Etat américain face à la menace du coronavirus. Porto Rico, territoire américain et non Etat, a toutefois ordonné dimanche 15 mars un couvre-feu toutes les nuits entre 21H00 et 5H00, avec effet immédiat.

Le nombre de cas confirmés du coronavirus aux Etats-Unis a franchi ce lundi la barre des 3.800, dont 69 morts.