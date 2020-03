Des pingouins visitent un aquarium en l'absence de touristes

Le coronavirus n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Grâce à l'absence de touristes, en raison de l'épidémie, des pingouins ont pu visiter en toute liberté ou presque l'aquarium de Chicago dans lequel ils vivent habituellement.

Dans des scènes particulièrement mignonnes, l'on peut voir ces animaux interloqués par la vue de certains poissons, ou encore se balader près de l'entrée, comme s'ils allaient eux-même acheter un billet. Parmi les heureux gagnants de cette visite : Wellington, un pingouin né en 1991 qui a fait fondre le coeur des internautes.

Penguins in the Amazon?!





Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

Ce qui n'était que des petites vidéos publiées sur Twitter sont rapidement devenues virales. Et pour cause, outre Wellington, il a été possible de voir des couples de pingouins se balader ensemble, puisqu'il s'agit de la période de nidification, pendant laquelle ils restent proches. Le tout donne une allure de rendez-vous amoureux qui en a fait sourire plus d'un.

The adventure continues!



This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Il ne fait aucun doute que d'autres vidéos continueront de paraître pendant le confinement, permettant aux internautes de voyager en même temps que ces pingouins. L'aquarium Shedd a d'ailleurs promis que Wellington ferait son retour sur le réseau social. Coup double pour celui-ci, qui aura découvert l'envers du décor de son habitat, et qui est par la même occasion devenu un vrai influenceur sur internet.