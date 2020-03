Non, Nostradamus n’avait pas prédit le coronavirus

C'est une «prédiction» que les internautes partagent sur les réseaux sociaux et pourtant celle-ci est totalement fausse. Un texte du célèbre Nostradamus (1503-1566) lui attribue le fait d'avoir envisager la pandémie liée au coronavirus.

Sur de nombreuses publications Facebook notamment, on peut lire le texte suivant :

«Il y aura une année jumelle [2020] d'où surgira une reine [Corona] qui viendra d'Orient [Chine] et qui étendra une plaie [Virus] dans les ténèbres de la nuit, sur un pays aux sept collines [Italie] et transformera en poussière [Mort] le crépuscule des hommes, pour détruire et ruiner le monde, ce sera la fin de l'économie mondiale telle que vous la connaissez».

Une phrase que les auteurs de cette publication attribuent comme étant écrite par Nostradamus en 1555. Sauf qu'en réalité, le fameux «devin» n'a jamais écrit cette prédiction, inventée de toutes pièces donc.

Le livre «Prophéties», imprimé à Lyon en 1555 et sur lequel s'appuie les spécialistes de Nostradamus, de son vrai nom Michel de Nostredame, soulignent que l'auteur français ne fait jamais référence à un tel mal, en outre s'il cite onze fois le mot «Orient», jamais il ne le fait dans une telle phrase.