Le coronavirus peut-il avoir un impact sur le réchauffement climatique ?

Depuis que plusieurs pays ont adopté des mesures de confinement, l'activité humaine est en forte baisse. Ce changement semble déjà avoir des répercussions sur l'environnement mais seront-elles suffisantes pour avoir un impact sur le réchauffement climatique ?

Aucune activité dans les usines, plus d'avion dans le ciel ni de voiture dans les rues... Depuis quelques semaines, plusieurs pays sont à l'arrêt pour endiguer l'épidémie de coronavirus et la baisse brutale de l'activité humaine a eu quelques conséquences positives sur l'environnement.

Les images parlent d'elles-mêmes : en Chine, où la population a été enfermée à domicile pendant plusieurs semaines, la pollution atmosphérique a chuté, comme le prouvent des clichés satellites de la Nasa.

Air Pollution Plummets in Cities With High Rates of Quarantine





Satellite readings of air pollution levels over China and Italy show that the regions hit hardest by the COVID-19 have also caused air pollution levels to decline dramatically.





