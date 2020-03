Tout savoir sur le SRAS, le premier coronavirus mortel apparu en 2002

Si le coronavirus qui se propage actuellement cause de nombreux décès, il n'est pas le premier. Il y a déjà eu une épidémie de coronavirus meurtrière : l'épidémie de SRAS.

Tout d'abord, pour comprendre ce qu'est le SRAS, il faut savoir que le coronavirus est une immense famille de virus longtemps bénins, jusqu'en 2002 et l'apparition du Sars-CoV, un nouveau coronavirus entraînant un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), voire des décès. Le SRAS est donc une maladie infectieuse et contagieuse causée par un virus appartenant à la famille des coronavirus, le Sars-CoV. A ne pas confondre avec la détresse respiratoire aigüe (SDRA) dont peuvent souffrir les cas les plus graves du coronavirus qui se propage actuellement, provoquant la maladie Covid-19.

«Plus de 8 000 cas (de SRAS) ont été recensés dans 30 pays et 774 personnes sont décédées» (dont 349 en Chine continentale) de ce virus apparu en Chine, recense L'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) dans un dossier publié le 16 mars dernier. «Son taux de létalité est d'environ 10 %», explique Michael Darmon, professeur au service de réanimation médicale de l'hôpital Saint-Louis à Paris.

L'Institut Pasteur caractérise principalement le SRAS par une fièvre élevée, associée à un ou plusieurs symptômes respiratoires : toux sèche, essoufflement, difficultés respiratoires. Il n'existe pas de remède à cette maladie : «On peut maintenir un patient avec la réanimation, mais la guérison ne peut se faire par la réaction imunitaire du malade», explique Roger Rua, médecin généraliste et Président du syndicat des médecins libéraux à Paris.

L'animal qui a permis le passage du coronavirus du SRAS à l'homme est la civette palmiste masquée, animal sauvage vendu sur les marchés et consommé au sud de la Chine

trois épidémies mortelles de coronavirus

En plus de cette épidémie de coronavirus mortelle apparue en Chine en 2002 et de celle que nous vivons actuellement avec le Sars-CoV2 (cousin du Sars-CoV), un troisième coronavirus est à l'origine d'une autre épidémie mortelle : le MERS-CoV. Les premiers cas d'infection de «l'épidémie de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient» remontent à 2012, en Arabie Saoudite.

Contrairement au Sars-CoV, la transmission du MERS-CoV se poursuit aujourd'hui, même si elle est de faible ampleur : «A ce jour les autorités sanitaires ont recensé 1 589 cas et 567 décès dans 26 pays (soit un taux de létalité d'environ 30 %), principalement dans la péninsule arabique, mais également en Corée du Sud», explique l'INSERM.