Des images satellites montrent la Terre confinée, vue de l'espace

A quoi ressemble la planète vue de l'espace quand plus du tiers de l'humanité est confiné ? La société d'imagerie satellite Planet Labs a révélé une série de clichés montrant des lieux, parmi les plus fréquentés du globe, avant et après la mise en place des quarantaines.

Parkings vides, plages désertes, parcs laissés à l'abandon : sans surprise ces images montrent un monde à l'arrêt.

Le péage du Bay bridge à San Francisco, Californie

AFP PHOTO [© 2020 Planet Labs]

La photo du dessus, qui montre le péage encombré de nombreux véhicules, a été prise le 19 février 2020. Moins d'un mois plus tard, sur le cliché du dessous, on peut voir le même endroit, déserté. En temps normal, 260 000 personnes passent par ici chaque jour pour emprunter le complexe de ponts qui enjambent la baie de San Francico.

Les canaux de Venise, Italie

AFP PHOTO [© 2020 Planet Labs]

Prise le 20 octobre 2019, la première photo montrent les canaux de Venise grouillant d'activité. Le 8 mars 2020, au moment du second cliché, Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, avait pris la décision de mettre le nord du pays en quarantaine.

Le calme revenu, les cygnes ont réinvesti les canaux dont l'eau a retrouvé sa clarté. A tel point que les Vénitiens ont pu distinguer des bancs de poissons.

Le parc Disney world à Orlando, Floride

AFP PHOTO [© 2020 Planet Labs]

Le parc à thème Epcot du Disney World d'Orlando ne manquait pas de visiteurs au 6 janvier 2020. En revanche, le 18 mars, soit deux jours après la fermeture du site, l'ambiance était un peu moins à la fête. Les tribunes sont vides, les parkings aussi. Une situation inhabituelle puisque le Disney world d'Orlando enregistre d'ordinaire 53 000 visites quotidiennes en moyenne.

La place Tian'anmen à Pékin, Chine

AFP PHOTO [© 2020 Planet Labs]

Les lieux porteurs d'histoire ne sont pas épargnés, la place Tian'anmen en est la preuve. D'un cliché à l'autre les touristes ont disparus et les voitures ont déserté le boulevard qui longe cet endroit emblématique de la ville de Pékin. Pourtant, seuls quelques mois séparent les deux photos : la première date du 22 septembre 2019 et la seconde du 22 février 2020.