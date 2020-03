L’eau des canaux de Venise retrouve sa clarté depuis le confinement

C'est l’une des rares conséquences positives de cette crise sanitaire. L’eau dans les canaux de Venise (Italie) a retrouvé sa clarté depuis la mise en place du confinement dans tout le pays, le 9 mars dernier, pour tenter d’enrayer l’épidémie de coronavirus.

Outre les rues et les places plus propres, de nombreuses photos postées sur les réseaux sociaux montrent une eau plus claire, limpide, à tel point que certains Vénitiens ont aperçu des bancs de poissons. Des cygnes ont même pointé le bout de leur bec sur les cours d’eau.

I canali di Venezia senza traffico di barche!!



Il risultato? Acqua limpidissima



Ph. Venice pictures pic.twitter.com/KGsKWNd56u — Albert Folaz (@FolinAlberto) March 11, 2020

La Cité des Doges a tiré profit de l’assignation à résidence des habitants, de l'absence des touristes, mais aussi de la réduction drastique du trafic fluvial, les déplacements des vaporetti à moteur, et des navires de croisières, étant une grosse source de pollution.

Mother Earth is slowly recovering from us. Snapshot of #Venice pic.twitter.com/X6S5MzkbdX — Jacob Schot (@Schot_Capital) March 17, 2020

since there’s no boat’s traffic in venice’s canals, white swans came back this is precious pic.twitter.com/xJOFKL8Dal — (@fiIterjm) March 13, 2020

Le confinement a permis de retrouver «les eaux des temps anciens, ceux de la période de l’après-guerre, quand il était encore possible de se baigner dans les canaux», souligne le quotidien italien la Nuova di Venezia e Mestre, en précisant néanmoins que «c'est le résultat d'une situation exceptionnelle et douloureuse».