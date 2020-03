Coronavirus : des millions de tests bientôt envoyés par Amazon au Royaume-Uni

Un dépistage massif fait à domicile et dans les pharmacies. Au moins 3,5 millions de tests rapides du coronavirus sont sur le point d'être envoyés à plusieurs milliers de foyers et officines du Royaume-Uni, marquant un changement de stratégie du pays dans sa lutte pour endiguer l'épidémie.

Cette opération, menée en partenariat avec le géant du commerce en ligne Amazon, doit être validée cette semaine avant d'être pleinement opérationnelle, comme l'explique, mercredi 25 mars, le site du quotidien britannique The Guardian.

Une fois cette étape franchie, les tests seront prioritairement acheminés aux personnes présentant des symptômes de la maladie Covid-19, personnels de santé en tête, puis le grand public.

similaires à des tests de grossesse

Concrètement, ces tests sont similaires à des tests de grossesse. Une personne qui souhaite savoir si elle est contaminée par le coronavirus SARS-CoV-2 prélève elle-même sur son doigt une goutte de sang qui, mélangée à un réactif, donne un résultat en quinze minutes environ.

Auditionnée au Parlement par la Commission des sciences et des technologies, chargée d'évaluer la mise en place de ce dispositif chiffré à plusieurs millions de Livres, Sharon Peacock, la directrice du HPE, le service national des Infections du Royaume-Uni, a expliqué que les premiers résultats pourraient être disponibles dès la semaine prochaine.

Elle a indiqué que les tests devaient d'abord être validés par un laboratoire d'Oxford, afin de s'assurer qu'ils fonctionnent exactement comme les infectiologues l'espèrent, et que c'est seulement une fois ce feu vert obtenu, qu'ils seraient expédiés aux soignants, dans les pharmacies, et à toute personne qui en fait la demande.

Le Royaume-Uni n'est pas le seul pays à s'être lancé dans l'achat de ce type de tests rapides. «Ces tests sont achetés principalement en Asie du Sud-Est. Plusieurs pays du monde, et aussi en Europe, en ont déjà commandés. C'est une pratique répandue que nous allons désormais adoptée», a-t-elle déclaré.

Un changement de cap remarqué

Des propos qui marquent un changement de cap radical dans la politique de lutte contre le coronavirus menée jusqu'alors dans le pays.

Alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson et les autorités locales avaient d’abord fait le choix de laisser prospérer le virus dans la population, misant sur une immunité de masse, face à des prévisions alarmantes, ils ont finalement prononcé la fermeture de nombreux commerces, et ceci pendant au moins trois semaines.

En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, sous le feu des critiques de la part de certains médecins qui déplorent un manque de tests, a indiqué, mercredi 25 mars, que le pays allait progressivement monter en puissance en passant à 20.000 dépistages par jour.

Il a également indiqué que les autorités sanitaires françaises analysaient elles aussi de nouveaux tests, plus rapides, plus simples et diffusables largement.