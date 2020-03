Les Etats-Unis ont le plus grand nombre de cas recensés dans le monde

Partie d'Asie en décembre et toujours vigoureuse en Europe, la vague de la pandémie du coronavirus est en passe de submerger les Etats-Unis, désormais premier pays affecté au monde.

Si l'épicentre de la maladie Covid-19 reste l'Europe avec près de 275.000 cas officiellement diagnostiqués, selon un comptage réalisé par l'AFP à 19H00 GMT, les Etats-Unis semblent être sur la lancée pour dépasser à terme le Vieux continent car l'épidémie y progresse de façon exponentielle.

[Valentine GRAVELEAU / AFP] Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 26 mars à 19h GMT

Ils sont devenus jeudi le premier pays affecté avec plus de 83.000 cas. C'est davantage que les 81.000 cas de la Chine, berceau de l'épidémie, et que l'Italie avec ses 80.000 cas.

Concernant les décès, c'est l'Italie qui est en tête (plus de 8.000 morts), devant l'Espagne (plus de 4.000 morts) et la Chine (3.287 morts). Les Etats-Unis, avec 1.201 décès jeudi soir, se trouvaient en sixième position derrière l'Iran et la France.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi, après un entretien avec son homologue américain Donald Trump, qu'ils préparaient tous deux une «nouvelle initiative importante» face à la pandémie.

«Très bonne discussion avec @realDonaldTrump. Face à la crise du Covid-19, avec d'autres pays, nous préparons pour les prochains jours une nouvelle initiative importante», a tweeté M. Macron, sans autre précision.

De son côté, la Maison Blanche n'a pas évoqué un tel projet. Selon elle, les deux dirigeants ont convenu de «l'importance d'une coopération étroite par le biais du G7, du G20 et du P5», les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

Ceci «pour aider les organisations multilatérales, notamment l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, à éliminer rapidement la pandémie et à en minimiser l'impact économique», a-t-elle précisé.