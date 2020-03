Coronavirus : le «patient zéro» enfin identifié en Chine ?

Qui a été la première personne à être infectée par le Covid-19 ? Selon plusieurs médias asiatiques et britanniques, il s'agirait d'une vendeuse de crevettes sur le marché de Wuhan, âgée de 57 ans.

Wei Guixian a été identifiée comme l'une des premières personnes porteuses du coronavirus. Elle a été diagnostiquée positive au mois de décembre et placée en quarantaine, avant d'être complètement guérie, un mois plus tard.

Le 10 décembre dernier, alors qu'elle travaillait sur le marché de Wuhan, elle a ressenti les premiers symptômes de ce qu'elle croyait être à l'origine qu'une grippe. Elle s'est donc rendue dans une petite clinique locale avant de retourner travailler. «Chaque hiver, j'ai la grippe. Alors j'ai pensé que c'était ça», a-t-elle raconté au journal chinois The Paper, repris par le New York Post.

Mais constatant que son état ne s'améliorait pas, bien au contraire, elle s'est rendue au Eleventh Hospital à Wuhan. Ne voyant aucun changeant, Wei Guixian se rend finalement le 16 décembre dernier dans l'un des plus grands centres hospitaliers de la ville pour demander un autre avis médical.

Le médecin l'informe alors qu'elle n'est pas la première commerçante du marché à avoir ces symptômes. Une maladie alors inconnue et décrite comme «sans pitié». Fin décembre, Wei Guixian est placée en quarantaine et les médecins établissent formellement un lien entre l'émergence su Covid-19 et le marché de fruits de mer de Wuhan.

Elle sortira de l'hôpital guérie au mois de janvier. Elle explique qu'elle aurait été infectée dans l'une des toilettes du marché, qu'elles partageait avec d'autres marchands. Car un lien qu'elle a établi en voyant que ses voisins sur le marché ont également été contaminés.

Depuis le début de l'épidémie, près de 82.000 personnes ont été infectées en Chine et près de 3.000 seraient mortes. Un chiffre aujourd'hui contesté.