Un tableau de Van Gogh volé dans un musée aux Pays-Bas

Le musée Singer Laren, situé à Laren, aux Pays-Bas, a annoncé ce lundi 30 mars qu'un tableau de Vincent Van Gogh avait été dérobé dans ses murs en pleine nuit.

L'œuvre en question est «Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps», peint en 1884 par le célèbre peintre hollandais. Il était prêté par le musée de Groningue, dans le cadre de l'exposition « Miroir de l'âme, de Toorop à Mondriaan».

The "Spring Garden" painting by Vincent Van Gogh has been stolen overnight from the Singer Laren museum in the Netherlands





The paint was on loan for an exhibition from the Groninger Museum in Groningen, Netherland.#VanGogh #SpringGarden pic.twitter.com/uG9NjkGNUh

