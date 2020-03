Le coronavirus pourrait se transmettre par postillons jusqu’à 8 mètres

Afin de limiter les risques de contracter le coronavirus ou de le transmettre, chacun est tenu, dans ses rares interactions sociales, de maintenir une distance minimum de sécurité avec autrui, qui varie entre un et deux mètres selon les pays. Mais est-ce suffisant pour se protéger ?

Selon Lydia Bourouiba, professeur au MIT (Massachussets Institute of Technology), le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) pourrait se transmettre par postillons bien au-delà de cette distance de sécurité.

Après avoir étudié durant plusieurs années les effets des expirations - la phase de la sortie de l'air des poumons lors de la ventilation pulmonaire – lors d’un éternuement ou d’une quinte de toux, elle a en effet découvert que les gouttelettes qui se déplacent en nuage peuvent parcourir une distance pouvant atteindre 8 mètres.

Lorsqu’on tousse ou éternue, on expulse un nuage composé de gaz, d'air chaud et humide dans lequel sont suspendues des gouttelettes. On pense être protégé une fois que ces gouttelettes, de toutes les tailles, «ont heurté un mur virtuel», se trouvant à un ou deux mètres de distance, or, aucun de ses travaux le prouve, a expliqué Lydia Bourouiba, à Usa Today.

De son côté, le Dr Paul Pottinger, professeur de maladies infectieuses à la faculté de médecine de l'Université de Washington, estime que la véritable question n'est pas de savoir jusqu'où les germes peuvent voyager, «mais jusqu'où peuvent-ils voyager avant qu'ils ne soient plus une menace», a-t-il déclaré.

En sachant que «plus les particules sont petites, plus le risque qu'elles infectent la personne qui les respire est faible. La plus grande menace avec le coronavirus, c’est les grosses gouttelettes», a-t-il ajouté. Or, les grosses gouttelettes expulsées tombent généralement à moins de deux mètres. C’est pourquoi l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande une distance de sécurité de deux mètres.