Coronavirus : Combien de temps les «porteurs sains» sont-ils contagieux ?

On sait qu’une personne contaminée par le nouveau coronavirus peut développer les premiers symptômes de la maladie et être contagieuse durant toute la période d’incubation, soit 14 jours. Mais qu’en est-il pour les «porteurs sains» ?

Les patients dits «asymptomatiques», ou «porteurs sains», sont des personnes porteuses du virus mais qui ne présentent pas de signes de la maladie (fièvre, difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement).

Les enfants, les adolescents, et les jeunes adultes, sont d’ailleurs souvent porteurs sains. C’est pourquoi le président de la République a rapidement annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré que «80% des gens ne font pas ou peu de symptômes». Ces derniers peuvent alors participer à la propagation de la maladie en contaminant autrui sans même sans rendre compte. Mais pendant combien de temps ?

Le délai d'incubation, c'est-à-dire la période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes, est en moyenne de 5 jours. Mais ce délai peut s’étendre jusqu’à 14 jours. Cela signifie qu'une personne infectée peut transmettre la maladie jusqu'à deux semaines avant l’apparition des symptômes.

un risque de contamination «très faible»

Pour les porteurs sains, ce délai peut être un peu plus long. Une personne asymptomatique est contagieuse «sept jours en moyenne», a expliqué au micro d'Europe 1 le médecin Jimmy Mohamed. Mais dans certains cas extrêmes, elle peut le rester une vingtaine de jours.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a toutefois précisé que le risque de contracter le virus au contact d’une personne non symptomatique «est très faible», puisqu’en l’absence de symptôme, on ne tousse pas. Or, la maladie se transmet principalement par l’intermédiaire de gouttelettes de salive expulsées par le malade, quand il tousse et qu’il éternue.

«Pour être contagieux il faut quand même excréter des gouttelettes, c’est-à-dire tousser, éternuer. Et donc quelqu’un qui n’a pas de symptôme certes pourrait être porteur – c’est très probable et on en trouve de temps en temps avec des formes extrêmement peu symptomatiques – mais finalement a peu de moyens de diffuser le virus», avait assuré de son côté Jérôme Salomon lors d'un point presse.