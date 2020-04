Au Panama, sorties alternées dans les rues pour les hommes et les femmes

Le Panama, qui a enregistré une trentaine de morts liés à la pandémie du coronavirus, a fait le choix de renforcer ses mesures restrictives. Depuis mercredi, les hommes et les femmes ne peuvent plus sortir le même jour dans les rues, les magasins et les pharmacies du pays.

Pendant quinze jours, les lundis, mercredis et vendredis seront exclusivement réservés aux femmes, tandis que les hommes peuvent faire leurs courses le mardi, le jeudi et le samedi.

Hommes et femmes confondus sont interdits de déplacements le dimanche. Depuis le 24 mars dernier, les autorités ont décrété le confinement du pays. Le ministre de la sécurité a indiqué mercredi qu’environ 2.000 personnes avaient été verbalisées le week-end dernier pour avoir enfreint les règles mises en place.

Mercredi, l’Amérique latine et les Caraïbes avaient franchi la barre des 20.000 cas déclarés de Covid-19.