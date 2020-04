Sous-mariniers, habitants privés d'internet... Qui n’est toujours pas au courant de l’épidémie de coronavirus ?

Bien que la pandémie de coronavirus frappe désormais quasiment toute la planète, il reste encore de rares personnes qui ignorent tout de cette gigantesque crise sanitaire.

Les sous-mariniers

Les équipages de sous-marins partis en mission avant le début de l'épidémie ne sont sans doute pas au courant de la crise que traverse la planète, affirme à Associated Press Dominique Salles, un ancien commandant français de sous-marins, notamment nucléaires. «Les garçons doivent être complètement disponibles pour leur mission», explique-t-il. «Tous les événements qui pourraient affecter le moral des membres d'équipage leur sont cachés», confirme à Associated Press un médecin ayant servi sur le sous-marin nucléaire français Le Triomphant.

Certains sans-abri

Selon une enquête menée à San Francisco, en Californie, par des travailleurs de rue et révélée par une chaîne de télévision locale le 19 mars, la moitié des sans-abri de la ville ne sont pas informés de la crise du coronavirus. Depuis, il est probable que ce chiffre ait baissé. Mais il est vraisemblable qu'il reste encore certains SDF, et pas qu'aux Etats-Unis, qui ignorent encore tout de la pandémie. Sans téléphone ni accès à Internet, difficile en effet d'avoir des informations. Au Bangladesh, le quotidien national New Age relate la même chose : à Dacca, la capitale, «la plupart des sans-abri ne sont pas au courant du coronavirus».

Des ex-travailleurs forcés en Inde

En Inde, de nombreux anciens travailleurs forcés, sortes d'esclaves des temps modernes, ne savent pas que le coronavirus frappe actuellement la planète, y compris leur pays (plus de 2.000 cas et 58 morts). «Beaucoup de nos membres sont analphabètes et n'ont aucune idée de l'épidémie dont parle le monde entier», explique à Reuters Durai Raj, coordinateur d'une association secourant les travailleurs en servitude dans l'Etat du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde. En effet, même après être sortis de l'esclavage, ceux-ci restent isolés du reste de la société, à l'écart dans leurs villages, indiquent les militants anti-esclavage. L'Inde où par ailleurs, selon un sondage YouGov, 11% de la population, en date du 18 mars, n'était pas au courant de la pandémie de Covid-19.

des habitants des zones tribales du Pakistan

Dans les très instables zones tribales du Pakistan, situées dans le nord-ouest du pays, où Internet est coupé depuis 2016 à la suite d'affrontements armés entre le Pakistan et l'Afghanistan au niveau de leur frontière commune, la plupart des habitants ne savent pas qu'une pandémie secoue la planète, raconte le média américain Slate. Un journaliste du magazine en ligne relate qu'un reporter local l'a informé mi-mars que la majorité des personnes vivant dans les zones tribales n'avaient jamais entendu parler du terme «coronavirus», et savaient encore moins de quoi il s'agissait, en raison de l'absence d'accès à Internet.

Et les autres ?

Parmi les autres personnes dont on pourrait imaginer qu'elles ne se doutent pas de la crise du coronavirus en raison de leur isolement, figurent en premier lieu les candidats des émissions de téléréalité d'enfermement. Sauf que non, les participants de toutes les versions du show TV «Big Brother» à travers le monde ont été mis au courant de l'épidémie par la production. C'est le cas en Allemagne (où la réaction des candidats, maintenus dans l'ignorance des semaines durant, a fait le tour du monde), en Israël, au Canada, en Australie, en Italie, en Suède, ou encore au Brésil.

Même les tribus amérindiennes les plus reculées d'Amazonie, pourtant extrêmement isolées du reste du monde, sont au courant de la crise sanitaire du Covid-19. Et elles la craignent énormément, les maladies amenées par les colons européens ayant déjà décimé près de 95 % des autochtones d’Amérique. Enfin, parmi les derniers à avoir appris l'existence du coronavirus se trouve sans doute l'acteur et chanteur américain Jared Leto. Sur Instagram, le comédien de «Requiem for a Dream» et «Dallas Buyers Club» a raconté avoir découvert la crise seulement le 16 mars, après avoir passé douze jours dans le désert pour faire une «méditation silencieuse».