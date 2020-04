Vodka, hockey, sauna et travail : le cocktail étonnant vanté par le président biélorusse face au coronavirus

Rejetant le confinement face au coronavirus, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a une recette bien à lui pour combattre le Covid-19, à base de vodka, de hockey sur glace, de sauna et de travail dans les champs.

Qualifiant le virus de «psychose», le chef d'Etat de 65 ans, qui dirige son pays d'une main de fer depuis 26 ans, a livré ses conseils étonnants lors d'un match de gala de hockey sur glace samedi 28 mars à Minsk, la capitale biélorusse, auquel il a participé. «Buvez de la vodka, allez au sauna et travaillez dur», a-t-il déclaré le plus sérieusement du monde, après avoir remis en doute l'existence du coronavirus.

«Il n'y a pas de virus ici», a assuré Alexandre Loukachenko à la télévision d'Etat, son pays recensant officiellement 163 cas de contamination et 2 décès. «C'est comme un frigo ici. Le sport et surtout le sport hivernal est le meilleur moyen de combattre le coronavirus», a-t-il ajouté, alors même qu'il n'y a aucune preuve scientifique que le froid peut tuer le coronavirus. «Mieux vaut mourir dignement que vivre à genoux», a-t-il conclu, après avoir qualifié mi-mars la fermeture des frontières décidée par la Russie de «bêtise totale et complète».

Ce n'était pas la première fois que le président biélorusse distillait ses recommandations farfelues à sa population. «Les gens devraient non seulement se laver les mains à la vodka, mais aussi empoisonner le virus avec. Vous devriez boire l’équivalent de 40 ou 50 millilitres d’alcool rectifié par jour. Mais pas au travail», avait-il déclaré mi-mars, allant à contre-courant des conseils de l'OMS.

«Le tracteur guérit tout le monde»

Celui-ci avait également déjà recommandé d'aller au sauna «deux ou trois fois par semaine», ainsi que de continuer à travailler dans les champs et à conduire des tracteurs, que la Biélorussie produit en masse. «Le tracteur guérit tout le monde», avait-il lancé.

Ce qui n'empêche pas le pays de 9,5 millions d'habitants, considéré comme la dernière dictature d'Europe, de prendre tout de même des mesures contre le coronavirus. La vice-ministre de la Santé, Elena Bogdan, a assuré que tous les porteurs du Covid-19, même asymptomatiques, étaient isolés et hospitalisés. Les gens les ayant côtoyés sont tous mis en quarantaine. Le contrôle aux frontières est également très strict.

Mais ces mesures restent malgré tout beaucoup moins draconiennes que dans les autres Etats européens : les bars, cafés et magasins restent par exemple ouverts, et le championnat de football national se poursuit comme si de rien n'était. Le pays fait ainsi partie des derniers du monde, avec la Birmanie et le Nicaragua notamment, à ne pas avoir suspendu ses matchs.