Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du vendredi 3 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

L’INTERPRÈTE DE «AIN’T NO SUNSHINE», BILL WITHERS, EST MORT À 81 ANS

Le chanteur de soul américain Bill Withers est décédé à l’âge de 81 ans, des suites de complications cardiaques, a-t-on appris ce vendredi. Il était l’auteur du tube «Ain’t no Sunshine».

«Nous sommes anéantis par la perte de notre mari et père adoré et dévoué. Bien qu'il ait vécu discrètement, auprès de sa famille proche et de ses amis, sa musique appartient à jamais au monde entier. Dans cette période difficile, nous prions pour que sa musique offre réconfort et divertissement pendant que ses fans prennent soin de ceux qu'ils aiment», a écrit sa famille dans un communiqué.

Né en 1938 en Virginie-Occidentale et benjamin d'une famille de six enfants, Bill Withers a grandi dans la pauvreté, au sein d'une communauté minière et fut orphelin à seulement 13 ans. Après s'être engagé dans la Marine, il s'est installé à Los Angeles où il a travaillé pour les usines Ford avec le secret espoir de devenir chanteur. Mais face à des poids lourds de la musique qu'étaient Ray Charles ou James Brown, l’artiste qui sommeillait en lui et qui passait ses nuits dans les juke joints à chanter, avait beaucoup de peine à croire qu’il pouvait rencontrer le succès. Et pourtant, le titre «Ain’t no Sunshine», extrait de l’album «Just As I Am» sorti en 1971, a connu un incroyable succès critique et public. Suivront les tubes «Lean on Me», «Use Me», «Lovely Day» ou encore «Just the Two of Us».

AMAZON MUSIC FRANCE LANCE SON OFFRE DE STREAMING GRATUITE POUR TOUS