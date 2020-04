Vidéo : le commandant déchu du porte-avions touché par le covid-19 applaudi par ses hommes

Il avait fait preuve «d'un très mauvais jugement en période de crise», selon Thomas Modly, secrétaire américain à l'US Navy. Les passagers de l'USS Theodore Roosevelt ont pourtant une tout autre image du commandant Brett Crozier.

Tout juste limogé pour avoir alerté dans un mail sur le nombre de cas grandissant de coronavirus sur son vaisseau, un porte-avions nucléaire, il a été évacué sous une ovation des autres passagers à bord. Ces derniers se sont réunis sur le pont du bâteau pour crier son nom et applaudir l'homme en charge du Theodore Roosevelt. Ces images, largement diffusées sur les réseaux sociaux, font presque penser à un film hollywoodien mettant en avant l'héroïsme des soldats américains. Il faut dire qu'il avait défendu les membres d'équipage, assurant que : «nous ne sommes pas en guerre. Les marins n'ont pas à mourir.»

All hands aboard the TR Shows their support As Captin Brett “Hero” Crozier departs the USS THEODORE ROOSEVELT @CNN @cnnbrk pic.twitter.com/zmyMBaYTAO

— Tatyana (@_Tatyv) April 3, 2020