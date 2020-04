Coronavirus : Des Indiens appellent leurs jumeaux Corona et Covid

Un choix pour le moins surprenant. Un couple d’Indiens a décidé d’appeler ses jumeaux Corona et Covid en souvenir des épreuves surmontées avant l’accouchement en cette période de confinement.

«J’ai eu la chance d’avoir un garçon et une fille. Nous avons appelé le garçon Covid et la fille Corona», a déclaré à The Hindu la maman des jumeaux, Preeti Verma, assurant que ce ne sont pas des prénoms péjoratifs.

«Le virus est dangereux et met la vie d’autrui en danger, mais il a également incité les gens à faire des efforts sur l'hygiène et à prendre de bonnes habitudes», a-t-elle affimé.

«J’ai traversé beaucoup d'épreuves avant de pouvoir accoucher. C’est pourquoi, avec mon mari, nous avons décidé de rendre cette journée mémorable.», a précisé la jeune mère de 27 ans, qui a accouché le 27 mars dernier à l’hôpital de Raipur, capitale de l'État du Chhattisgarh.

En effet, alors que le travail avait déjà commencé, Preeti Verma et son mari, Vinay, ont été arrêtés plusieurs fois sur la route par la police pour des contrôles, «mais ils nous ont laissés partir à chaque fois en voyant mon état», a-t-elle raconté.

«Quand on est enfin arrivé, il était presque minuit, et j’ai eu très peur que l’hôpital refuse mon admission. Heureusement, les médecins et le personnel ont été très coopératifs.», a poursuivi Preeti Verma.

La jeune maman a finalement accouché par césarienne quarante-cinq minutes après son arrivée à l’hôpital, et se porte bien, tout comme ses deux enfants, qui pourront changer de noms «plus tard», a-t-elle précisé.