Les pires coupes de cheveux du confinement

Frange ratée, coupe au bol, folies capillaires…Faute de pouvoir se rendre chez le coiffeur en raison l’épidémie de coronavirus, de nombreux confinés ont décidé de transformer leur salle de bain en salon de coiffure. Mais ne s'improvise pas roi du ciseau qui veut. La preuve en images.

Il y a notamment ceux qui n’auraient pas dû faire confiance à leurs parents pour rafraîchir leur coupe…

Ou à leur petit ami. Comme cette jeune femme, qui s'est retrouvée avec des longueurs inégales.

#OHPOLLYplease My boyfriend cut my hair and now it looks like this i need a new cute outfit to make me feel a little bit better about my new hair during quarantine please @ohpolly pic.twitter.com/iM5wRT1yQE

— Gala Stančev (@GStancev) April 3, 2020