Royaume-Uni : des antennes 5G dégradées à cause de théories du complot sur le coronavirus

Quand les théories du complot engendrent dégradations et harcèlements. Après la diffusion de certaines thèses mensongères, liant le développement du coronavirus aux antennes 5G, plusieurs d'entre elles ont été attaquées au Royaume-Uni depuis le début du mois d'avril.

Ces tentatives, comme des débuts d'incendie, ont été répertoriées dans plusieurs villes du pays, comme Birmingham ou Liverpool, preuve que ces actions ne sont pas isolées. Il faut dire que les théories concernant la 5G se sont très rapidement développées, alors que ce réseau mobile arrive tout juste au Royaume-Uni. Pour certains internautes, le coronavirus est une ruse pour couvrir le danger sanitaire des antennes 5G, quand d'autres expliquent que le virus peut circuler facilement car la technologie affaiblit les poumons des habitants.

Des théories qui ont été partagées par des célébrités comme des stars de téléréalité, des juges de télé-crochet ou encore l'acteur Woody Harrelson. Outre les dégâts matériels, la propagation de ces thèses complotistes a également entraîné des agressions ou des harcèlements chez des employés des télécommunications.

Une vidéo montrant une femme, essayant de faire culpabiliser un travailleur installant la fibre dans la rue, a d'ailleurs largement été relayée sur les réseaux sociaux. «Comment vous sentez vous, alors que quand votre mère appuiera sur l'interrupteur : "bye-bye mama ?"», peut-on notamment entendre dans cet extrait partagé par un journaliste de la BBC.

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp

— Charlie Haynes (@charliehtweets) April 2, 2020