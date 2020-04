Coronavirus : un clasico Real Madrid-Barça «vintage» pour aider les personnes dans le besoin ?

Une idée qui va en ravir plus d’un. Iker Casillas a proposé, lundi sur Twitter, d’organiser un «Clasico vintage» caritatif entre d’anciens joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone.

Ce choc entre les deux meilleurs ennemis aurait lieu lorsque la pandémie du coronavirus sera passé et que le confinement sera levé. Les fonds seront reversés aux familles dans le besoin et qui ont été touchées par le covid-19.

«Quand tout ce cauchemar sera terminé, on devrait réunir tous les joueurs emblématiques des dernières années et jouer un CLASICO VINTAGE ! Et les fonds iront aux gens dans le besoin», a lancé l'ancien capitaine de l’équipe d’Espagne sur Twitter en réponse à un post de de Carles Puyol.

L’ancien capitaine du Barça évoquait le plaisir qu’il avait eu d’évoluer derrière l’incroyable duo Andrés Iniesta et de Xavi Hernandez. Le premier a d’ailleurs approuvé l’idée. Mais beaucoup devraient suivre cette très belle initiative.

L’occasion de revoir Raul, Zinédine Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo ou encore Figo d’un côté et Samuel Eto’o, Javier Mascherano, Pep Guardiola et Rivaldo de l’autre.