Coronavirus : les dermatologues alertent sur de nouveaux symptômes cutanés

De nouveaux symptômes pourraient s'ajouter à la liste. Le syndicat des dermatologues-vénéréologues (SNDV) a mis en évidence des lésions cutanées associées à des cas de Covid-19.

Plus précisément, il s'agit d'acrosyndrôme, soit un ensemble de modifications ou d'atteintes de la peau liées à une réaction des vaisseaux des doigts et/ou des orteils, à l'aspect d'engelures, de rougeurs persistantes parfois douloureuses et de lésions d'urticaire passagère.

«Cela nous a interpellés car ça concernait plusieurs personnes d'une même famille et des personnes de tout âge. De plus, ces pseudo-engelures sont généralement constatées en hiver, quand il fait froid et humide», explique Catherine Olivieres-Ghouti, membre du SNDV.

Sur un groupe de plus de 400 dermatologues, mis en place par le syndicat, le nombre de cas recensés par ses membres ne cesse d'augmenter, jusqu'à atteindre plus de 100 cas, il y a quelques jours.

«On voulait prévenir les personnes atteintes et les médecins généralistes pour qu'ils ne pensent pas que c'est de l'eczéma. Il ne faut pas appliquer de la cortisone car cela pourrait aggraver les lésions, mais des crèmes grasses qui permettent de cicatriser, comme du Cicalfate. Elles ont tendance à régresser, peu de personnes ont necessité un traitement», affirme la dermatologue, qui ajoute que ces lésions cutanées ne grattent pas.

CES PATIENTS NE SONT PAS DES CAS GRAVES

Si les connaissances à ce sujet n'en sont encore qu'à leur début, «les personnes qui présentent des lésions cutanées ne sont pas gravement atteintes par le Covid-19, on ne pense pas que ce soit un signe de gravité de la maladie», rassure Catherine Olivieres-Ghouti. Néanmoins, le syndicat conseille aux personnes présentant des signes de consulter un dermatologue par téléconsultation, afin de s'assurer que celles-ci sont associées au Covid-19.

«Les professeurs de l'hôpital de Saint-Louis vont publier dans les quinze jours, voire trois semaines qui suivent, un article scientifique à ce sujet», dévoile la dermatologue.