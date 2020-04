Le confinement doit durer jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé, estiment des scientifiques

Pour éviter une deuxième vague, le confinement doit durer jusqu'à ce qu'un vaccin soit largement disponible, estiment des scientifiques dans la revue médicale Lancet.

«Bien que les politiques de contrôle [...] soient susceptibles d'être maintenues pendant un certain temps, trouver de manière proactive un équilibre entre la reprise des activités économiques et le maintien du risque de contamination sera probablement la meilleure stratégie jusqu'à ce que des vaccins efficaces soient largement disponibles», déclare le professeur Joseph T Wu, qui a co-dirigé la recherche, selon The Guardian.

L'article est basé sur une modélisation de l'épidémie en Chine. Selon les chercheurs de Hong-Kong, si la Chine a mis fin à la première vague de Covid-19, le danger d'une seconde vague est très réel, notamment à cause du risque de cas «importés» : «Les cas pourraient facilement réapparaître à mesure que les entreprises, les activités des usines et les écoles reprendront progressivement et augmenteront la mixité sociale [...] puisque le Covid-19 continue de se propager», ajoute le professeur.

La Chine a réussi à baisser le nombre de personnes qu'un malade du Covid-19 peut contaminer de deux/trois à moins d'une personne dans les endroits les moins touchés par l'épidémie. Mais les chercheurs avertissent que si les contrôles sont trop vite relevés, ce nombre pourrait à nouveau augmenter.

Ne pas lever les contrôles en cas de déconfinement

Si les pays veulent mettre fin au confinement et permettre à leur population de se déplacer et de travailler à nouveau, ils devront surveiller de près les nouvelles infections et ajuster les contrôles mis en place, jusqu'à la découverte d'un vaccin contre le Covid-19, affirme l'étude.

«Même dans les mégalopoles les plus prospères et les mieux dotées en ressources, comme Shangai ou Pékin, les possibilités en matière de soins de santé sont limitées et les services auront du mal à faire face à une augmentation soudaine de la demande», avertit l'auteur principal, le professeur Gabriel M Leung.