Partie dans l’espace il y a 7 mois, une astronaute revient sur Terre en pleine pandémie

L'astronaute américaine Jessica Meir retrouvera la Terre la semaine prochaine, après presque sept mois passés à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Elle s'apprête à vivre un nouveau confinement.

«C'est assez surréaliste de voir ce qu'il se passe sur la planète en dessous de nous», a raconté l'astronaute de 42 ans lors d'un échange téléphonique en direct avec des journalistes vendredi, depuis l'ISS.

une astronaute habituee Au confinement

«La Terre a toujours l'air aussi éblouissante, vue d'ici, donc c'est difficile de croire tous les changements qui se sont produits depuis qu'on est ici» a-t-elle remarqué. Les astronautes sont des pros de l'isolement: ils passent en général six mois ou plus confinés dans la station. Mais leur confinement est voulu, à l'inverse des 3 milliards d'êtres humains confinés par précaution à cause du coronavirus.

Pour les astronautes, le confinement est l'accomplissement d'une vie, après de longues années d'entraînement. Leurs journées sont hautement réglées. «Ici nous avons une routine, nous sommes très occupés à faire plein de choses incroyables, et nous avons ce point de vue incroyable sur la Terre en dessous» explique-t-elle. Ils n'ont pas de problème de courses, puisqu'ils sont ravitaillés régulièrement en capsules cargo.«J'ai peur de me sentir plus isolée sur Terre qu'ici», confie Jessica Meir.

UN RETOUR DANS 7 JOURS

Arrivée en septembre sur la station, Jessica Meir sera de retour sur Terre le 17 avril. Avec philosophie, elle veut croire au «bon côté de la pandémie» sur les relations sociales. Depuis l'espace, elle évoque « les familles et amis qui resserrent leurs liens et font plus attention».