Thomas Pesquet, expert du confinement dans un tutoriel publié sur Twitter

S'il y a un Français qui n'est pas inquiet à l'idée de rester enfermer pendant plusieurs semaines dans un espace confiné, c'est certainement Thomas Pesquet. L'astronaute avait en effet passé plus de six mois dans la Station spatiale internationale en 2017, et s'entraîne actuellement à recommencer la performance dans un futur proche.

Alors quand toute la France se retrouve en quarantaine, qui de mieux pour prodiguer quelques conseils ? Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Thomas Pesquet explique que, dans ces prochaines semaines, il va «passer beaucoup de temps à lire», quand il ne sera pas en train de travailler depuis son ordinateur. Jusque-là rien de très original, mais il en profite également pour donner des conseils d'activités manuelles, puisqu'il construit une maquette de l'ISS.

Tuto confinement par un astronaute ! RESTEZ CHEZ VOUS, c’est le meilleur moyen d’enrayer le Covid19. Il faut prendre des mesures tôt pour ne pas que la situation dégénère. Courage à tous et des pensées fraternelles aux personnels de santé #quarantinelife #confinementtotal pic.twitter.com/zyWByrpO3j — Thomas Pesquet (@Thom_astro) March 16, 2020

Pour la nourriture, pas d'inquiétude pour lui. Après avoir passé six mois à manger de la nourriture en boîte, quelques semaines supplémentaires ne l'inquiètent pas. «Au moins ici, ça reste dans l'assiette», explique-t-il. Non sans humour, l'astronaute poursuit sa vidéo en montrant son sac de couchage attaché dans une armoire, assurant qu'il allait dormir ici, sur le même modèle que sa couchette spatiale.

Mais le but de la vidéo est également de faire de la prévention, et de rappeler à ceux qui l'écoutent de suivre les règles de sécurité. «Restez-chez vous, il ne faut pas propager le virus. Les mesures peuvent paraître excessive mais si on attend qu'elles aient l'air adaptées, c'est qu'il est trop tard», argumente-t-il. Et pour tous les fans d'espace, c'est avant tout la possibilité de se rapprocher autant que possible de la vie d'un astronaute, l'apesanteur en moins.