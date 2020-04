En Europe, la moitié des décès dus au coronavirus ont lieu dans les maisons de retraite

Selon des données recueillies par une équipe de la London School of Economics dans cinq Etats européens (l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, la Belgique et la France), entre 42 et 57 % des décès constatés aujourd'hui dans les maisons de retraite de ces pays sont liés au coronavirus.

Au Royaume-Uni, pays non considéré dans cette étude, ces données ont fait l'effet d'une bombe, ce mardi 14 avril, car ils suggèrent que les chiffres qui sont annoncés quotidiennement par le gouvernement britannique sont largement en-deçà de la réalité, puisqu'ils ne considèrent que les décès survenus dans les hôpitaux, où les patients avaient préalablement été testés positifs au nouveau coronavirus.

La publication de cette étude intervient, en outre, au lendemain d'une déclaration très remarquée : celle du docteur Chris Whitty, le «médecin-chef» du Royaume-Uni, équivalent, en France, du directeur général de la Santé.

Selon ce médecin, infectiologue de formation, 13,5 % des maisons de retraite britanniques compteraient ainsi au moins un résident positif au coronavirus, contre 9 % il y a encore une semaine.

Pour de nombreux observateurs, le «gap», c'est-à-dire la différence entre les estimations britanniques et les chiffres de l'étude européenne (réalisée entre le 6 et 11 avril) est trop important, ce qui signifierait là encore que les données des autorités sont sous-estimées.

Dans le détail, c'est l'Espagne qui paye le plus lourd tribut puisque 57 % des personnes décédées du Covid-19 sont mortes dans des maisons de retraite. Des chiffres similaires en Irlande, où ce taux a été établi à 54%, ou encore à l'Italie (53 %).

Enfin, alors qu'en Belgique, les données officielles font état d'un taux de 42 %, il s'établissait, en France, à 45 %.

