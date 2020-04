Lego produit chaque jour 13.000 visières de protection pour les soignants danois

Elle apporte sa pierre à l’édifice. L’entreprise danoise Lego a annoncé, jeudi dernier sur Instagram, la fabrication quotidienne de 13.000 visières faciales à destination du personnel soignant du Danemark.

La société a pour cela adapté ses machines de moulages, a rapporté USA Today.

«Nous sommes tellement fiers de l’équipe qui a rendu cela possible, a partagé Lego sur ses réseaux sociaux. Ils ont travaillé sans relâche pour créer des designs et fabriquer des moules pouvant produire plus de 13.000 visières par jour».

La semaine dernière, la société danoise avait déjà fait parler d’elle avec un don de 50 millions de dollars (environ 45,5 millions d’euros) pour soutenir les personnel chargé des secours, dont une partie de cette somme pour «Education Cannot Wait», qui vient en aide aux enfants «en situation de crise», a ajouté le média américain.