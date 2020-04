Après Obama et Sanders, au tour d'Elizabeth Warren de soutenir Joe Biden

Ils n'ont pas toujours été d'accord, et ils continueront certainement à avoir des mésententes. Mais dans l'optique de la présidentielle de 2020, Elizabeth Warren a mis cela de côté et annoncé son soutien à Joe Biden ce 15 avril.

L'ex-candidate progressiste, qui a un temps dominé les sondages de la primaire démocrate, avait fini par abandonner après des premiers résultats décevants. Mais quand beaucoup s'attendaient à la voir soutenir Bernie Sanders, avec qui elle partage plus d'idées politiques, la sénatrice du Massachusetts s'était tue, et n'avait rejoint personne. Aujourd'hui, alors que Joe Biden est le dernier en lice et sera le candidat démocrate en novembre 2020, Elizabeth Warren se range donc du côté des électeurs, et va oeuvrer pour unir le parti entre modérés et progressistes.

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee — Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020

Mais son rôle pourrait rapidement devenir plus qu'un simple soutien. Très populaire, avec une grande expérience à Washington et venant de l'aile gauche du parti, certains l'imaginent déjà en vice-présidente potentielle. D'autant que Joe Biden a promis que son numéro 2 serait une femme. Son âge (71 ans le jour de l'élection), pourrait cependant jouer en sa défaveur alors que l'ancien vice-président de Barack Obama n'est plus tout jeune non plus (77 ans).

Quoi qu'il en soit, elle sera certainement présente pour faire campagne et défendre la candidature de son aîné. Dans sa vidéo publiée sur Twitter, la sénatrice a pris deux exemples pour montrer que, selon elle, Joe Biden était l'homme qu'il fallait. Que ce soit en 2008 après la crise économique, ou en 2013 après l'attentat du marathon de Boston, il était là pour rassurer et travailler à la reconstruction du pays. Des exemples qui ne sont pas pris au hasard, alors que les Etats-Unis sont au milieu d'une grave crise sanitaire, qui endommage considérablement l'économie du pays.

Avec Bernie Sanders, Barack Obama, Elizabeth Warren, et certainement Hillary Clinton bientôt à ses côtés, Joe Biden continue de réunir les cadres les plus importants du parti démocrate, ce qui est indispensable pour s'assurer une visibilité médiatique importante dans les prochains mois. Le tout dans un pays qui sera profondement marqué par l'épidémie de coronavirus mortelle.