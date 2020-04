Pourquoi les Etats-Unis ont-ils suspendu leur contribution à l'OMS en pleine pandémie ?

En pleine pandémie de coronavirus, Donald Trump a annoncé, mardi 15 avril, la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'agence sanitaire se trouve ainsi privée de son premier contributeur alors qu'elle doit faire face à une crise mondiale. Comment le président des Etats-Unis justifie-t-il cette décision ?

Donald Trump estime que l'OMS a commis de nombreuses «erreurs» dans la gestion de la pandémie. «Le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité» du Covid-19, a-t-il lancé dans un long et violent réquisitoire contre cette agence de l'ONU.

Le président américain a ajouté qu'une étude «très approfondie» doit être menée pour examiner le rôle de l'OMS «dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus». Cette analyse pourrait durer 60 à 90 jours selon lui.

Donald Trump reproche également à l'agence sanitaire d'être trop proche de la Chine. Aux yeux de l'OMS, «la Chine a toujours raison», a déploré le président américain.

Il s'est notamment montré particulièrement agacé par les critiques de cette institution à l'encontre de sa décision, fin janvier, d'interdire l'entrée aux Etats-Unis aux voyageurs en provenance de Chine. Une mesure dont le locataire de la Maison Blanche s'enorgueillit encore, assurant qu'elle a ralenti l'arrivée du virus.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0

