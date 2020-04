Une conseillère de Donald Trump laisse entendre qu'il y a eu 18 Covid avant le Covid-19

Boulette ou fake news ? Kellyanne Conway, conseillère de Donald Trump, a laissé entendre ce mercredi 15 avril que le terme Covid-19 venait du fait qu'il y avait déjà eu 18 épidémies de ce type auparavant. Une contre-vérité, le 19 se référant à 2019, l'année d'apparition du virus.

«Des scientifiques et des médecins disent qu'il pourrait y avoir de nouvelles vagues plus tard, que ça pourrait revenir à l'automne dans une forme plus limitée. C'est le Covid-19, pas le Covid-1, et vous pourriez penser que les gens chargés des faits et des chiffres à l'OMS étaient au point» pour le combattre, a affirmé Kellyanne Conway sur la chaîne de télévision conservatrice Fox News.

La conseillère du président américain était interrogée sur la décision prise par Donald Trump mardi de suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), accusée par le locataire de la Maison Blanche de «mauvaise gestion» dans cette pandémie, et d'une trop grande proximité vis-à-vis de la Chine.

«Le retour minimum sur investissement aurait été que l'OMS soit honnête sur les origines du virus à Wuhan, sur sa transmission entre humains», a expliqué Kellyanne Conway, fidèle de Donald Trump depuis la campagne présidentielle de 2016. L'OMS «a menti ou n'a pas été transparent» sur ces questions alors que les Etats-Unis ont été «touchés si durement» en écoutant «les professionnels de santé dans le monde», a-t-elle affirmé.

Une façon de discréditer l'OMS ?

La conseillère de Donald Trump est revenue sur ses propos plus tard, affirmant sur Twitter qu'elle savait que le 19 de Covid-19 se référait à l'année d'apparition de la maladie, en réponse au recadrage du représentant démocrate Bobby Rush. «Il s'appelle Covid-19, pas Covid-20. L'OMS savait depuis des mois. Pourtant, en janvier, l'OMS a déclaré qu'il n'y avait pas de transmission interhumaine et a attendu jusqu'en mars pour appeler cela une pandémie mondiale», a-t-elle persisté ensuite, toujours sur Twitter.

Dear @RepBobbyRush: I know 19 refers to year. I’m in Task Force daily (Congress is out until May 4). Point: WHO has received billion$ from USA for decades; it should see pandemics coming & be honest





Which felt better:insulting me or endorsing Bloomberg for President?





God bless https://t.co/3LpvkoQERb — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) April 15, 2020

Today with @MariaBartiromo: Over the last 2 years, US taxpayers paid $830 million to the WHO. China gave 10% of that.





It’s called COVID-19, not COVID-20. WHO knew months ago. Yet in January, WHO said no human transmission & waited until March to call it a global pandemic. pic.twitter.com/ovapHwGDB7 — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) April 15, 2020

Ainsi, selon un article de CNN, dont les relations avec Donald Trump sont orageuses, la phrase de Kellyanne Conway sous-entendant qu'il y avait eu 18 Covid avant le Covid-19 - dont l'OMS n'aurait jamais parlé - fait partie de la stratégie du gouvernement américain pour discréditer l'agence sanitaire onusienne auprès de la population. «Elle veut que les téléspectateurs de Fox News - la chaîne câblée de choix pour les conservateurs du pays - se méfient de l'OMS», affirme le journaliste de CNN Chris Cillizza. «Même si (son argument) est complètement faux.»