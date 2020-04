Coronavirus : Donald Trump met en garde la Chine contre d’éventuelles «conséquences»

La pandémie de nouveau coronavirus a fait près de 160.000 morts dans le monde. Le président des États-Unis, pays le plus touché, a mis en garde samedi la Chine contre d'éventuelles «conséquences» si elle était «sciemment responsable» de l'épidémie.

Donald Trump accuse la Chine d'avoir «dissimulé» la gravité de la pandémie et de ne pas révéler le véritable décompte de ses morts. L'épidémie «aurait pu être arrêtée en Chine avant qu'elle ne commence et elle ne l'a pas été. Et maintenant, le monde entier souffre à cause de cela», a-t-il déclaré, lors de sa conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche.

Et il a mis la Chine en garde: «S'ils étaient sciemment responsables, oui, alors il devrait y avoir des conséquences», a-t-il souligné. De leur côté, le président français Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, ont eux aussi mis en doute la transparence de Pékin.

Avec 1.891 morts lors des dernières 24 heures et 38.664 décès au total, selon l'université Johns Hopkins dont le comptage fait autorité, les Etats-Unis sont devenus le pays le plus durement touché par la pandémie partie fin 2019 de Wuhan (centre de la Chine).

Avec plus de 190 pays et territoires touchés, la pandémie a gagné l'ensemble de la planète.

Après les Etats-Unis, l'Italie (23.227 morts), l'Espagne (20.043), la France (19.323) et le Royaume-Uni (15.464) sont les pays les plus durement frappés. Les statistiques britanniques n'incluent pas les morts en maisons de retraite, estimés à 7.500.