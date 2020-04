En Chine, les écoliers portent des chapeaux pour leur rappeler la distanciation sociale

Pas facile de faire respecter la distanciation sociale à des enfants ? Visiblement tout le monde n'est pas d'accord. Alors que des élèves retournaient en classe le 26 avril en Chine, des images de certaines classes ont été diffusées, montrant les écoliers avec des chapeaux leur rappelant de se placer à un mètre les uns des autres.

La vidéo en question a été filmée dans la province de Zhejiang, dans l'est de la Chine. Tous possèdent un couvre-chef, surmonté artisanalement d'une tige en carton ou autres matériels. L'idée viendrait du directeur, pour faire comprendre l'importance de la distanciation sociale aux élèves qui retournent à l'école, alors que le pays a connu une violente épidémie de Covid-19, qui s'est ensuite propagée dans le monde entier.

Mais ce n'est pas tout. L'initiative pourrait également avoir une portée historique. Ainsi, une directrice d'école de journalisme à Taiwan assure que les chapeaux sont inspirés de couvre-chefs de la dynastie Song, mis en place pour éviter les chuchotements et les conspirations. «La distanciation sociale était donc leur fonction première», remarque-t-elle.

First graders back to school in Hangzhou, with social distancing headgear





The long horizontal plumes on Song Dynasty toppers were supposedly to prevent officials from conspiring sotto voce with one another while at court—so social distancing was in fact their original function! pic.twitter.com/0AOKsWE1xH

— eileen chengyin chow (@chowleen) April 27, 2020