Coronavirus : quels pays sont déjà déconfinés ou sur le point de l’être ?

Alors que la France espère un déconfinement à partir du 11 mai, d'autres pays se rouvrent peu à peu. Tour d'horizon des différents calendriers mis en place dans le monde.

LES PAYS QUI ONT COMMENCE LE DECONFINEMENT



LA CHINE

La Chine a levé le confinement à Pékin et dans la province de Hubei le 24 mars. Des caméras infrarouge et des dispositifs de contrôle technologique avancés ont été mis en place.

La ville de Wuhan, foyer originel de l'épidémie, se déconfine progressivement depuis le 8 avril. Les 11 millions d'habitants de la ville sont autorisés à sortir, si leur condition de santé leur permet. Des scans sont installés dans les magasins et le port du masque restera obligatoire jusqu'à l'été.

LE DANEMARK

Grâce à une fermeture de ses frontières dès le 13 mars, et la mise en place anticipée des gestes barrière, le Danemark est parvenu à contrôler l'épidémie. 7268 personnes ont été contaminées dans le Royaume, et 321 personnes sont mortes.

«Il est important de ne pas confiner le Danemark plus que nécessaire» a déclaré la Première ministre Mette Frederiksen la semaine dernière. Le pays se déconfine progressivement. Le 15 avril, les écoles primaires et les services de garde d'enfant ont été rouverts. Les collégiens et lycéens reprendront le 11 mai.

L'autriche

Le chancelier Sebastian Kurz a annoncé une «remise en marche par étapes». Depuis le 14 avril, les petits commerces ont rouvert leurs portes. Les autres magasins et les restaurants devraient ouvrir à la mi-mai.

Les grands rassemblements sont interdits jusqu'au mois de juillet au moins. Sur les 8, 8 millions d'habitants, 14 527 personnes ont été contaminées et 410 personnes sont mortes.

LES PAYS QUI SE PREPARENT



L'Allemagne



La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé le 19 avril un plan de déconfinement jugé prudent. Depuis le 20 avril, les petits commerces d'une surface inférieure à 800 m2, tels que les librairies et les magasins de vélo pourront de nouveau ouvrir.

Les écoles ouvriront le 4 mai, en priorisant les élèves en âge de passer leurs examens de fin de cycle. Les grandes compétitions sportives et les concerts seront interdits jusqu'au 30 août.

Malgré ses 138 135 cas déclarés, l'Allemagne semble avoir mis en place une politique sanitaire efficace, basée sur des dépistages massifs.

LA SUISSE

Le pays helvète prépare un «déconfinement lent» en trois étapes. A partir du 27 avril, les coiffeurs, les services de soin à la personne et les magasins de bricolage seront ouverts. Puis, à compter du 11 mai, les écoles, les installations sportives et le reste des commerces. Avant l'ouverture le 8 juin des bibliothèques, des lycées et des musées.

L'ESPAGNE

Menacée économiquement, l'Espagne autorise depuis le 13 avril les ouvriers à retourner travailler dans les chantiers de BTP et les usines. Après plus de 19 000 décès, l'Espagne connaît une baisse de victimes du Covid-19.

Le gouvernement de Pedro Sanchez envisage de lever le confinement à partir du 25 avril. Les bars et les restaurants devraient rester fermés jusqu'à lors.

L'ITALIE



Sévèrement touchée par le Covid-19, l'Italie a enregistré plus de 22 000 décès. Depuis 13 jours, les chiffres continuent toutefois de baisser. Les librairies, les papeteries et les laveries ont été rouvertes le 14 avril.

Le déconfinement est envisagé pour le 4 mai. Le pays pourrait mettre en place plusieurs mesures strictes telles que le maintien de la distanciation sociale et le port obligatoire du masque. Les régions italiennes tentent aujourd'hui de préparer cette échéance dans une grande cacophonie.