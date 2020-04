Un journaliste américain surpris sans pantalon lors d’un duplex depuis chez lui

Professionnel en haut, à l’aise en bas. Un journaliste américain en télétravail est apparu en costume et en...boxer lors d’un duplex réalisé depuis chez lui pour l’émission Good Morning America, la matinale de la chaîne ABC.

Will Reeve, le fils de l'acteur Christopher Reeve, n’avait en effet pas pris la peine de mettre un pantalon pensant qu’on ne verrait pas ses jambes à l’antenne. Il avait seulement opté pour une chemise bleue et une veste de costume grise. Malheureusement, le bandeau d’information ne cachait pas entièrement son bas du corps.

Tout en l'écoutant parler des pharmacies qui avaient recours aux drones pour livrer les médicaments en cette période de pandémie de Covid-19, les téléspectateurs ont ainsi pu remarquer que le jeune homme de 27 ans ne portait pas de pantalon. Sans surprise, cette scène pour le moins insolite a provoqué une vague de commentaires sur les réseaux sociaux.

Le journaliste a donc décidé de réagir sur son compte Twitter, non sans humour : «J’ai débarqué de la manière la plus hilarante possible», a-t-il écrit avant de s’expliquer plus longuement.

I have ARRIVED*





*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr — Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020

«Maintenant, retour au travail. En pantalon.»

«Essayant d'être efficace, je me suis préparé physiquement avant ma présentation pour GMA un peu trop tôt ce matin. L'angle de la caméra, ainsi que les messages d'amis, de la famille et de centaines d'inconnues sur les réseaux sociaux m'ont fait repenser à ma routine matinale.», a d’abord écrit Will Reeve.

When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).



Hope everyone got a much needed laugh pic.twitter.com/GbyLBhL7Be — Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020

«Tous les conseils vestimentaires de ces gens qui portent des ceintures, des pantalons et des chaussures pendant leurs appels visio à la maison sont plus que bienvenus, a-t-il poursuivi. Maintenant, retour au travail. En pantalon.».