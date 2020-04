Etats-Unis : la demande d’hydroxychloroquine explose de 1.000% après les propos de Donald Trump

Les demandes en ligne pour se procurer de l'hydroxychloroquine ont connu une très forte augmentation aux Etats-Unis, après que Donald Trump a vanté ses mérites dans la lutte contre le coronavirus.

Dans le détail, les recherches pour acheter de l'hydroxychloroquine ont bondi de 1.389% depuis son approbation présidentielle, et celles pour la chloroquine de 442%, selon une étude de l'Université d'Oxford, publiée ce 29 avril dans le Journal of the American Medical Association Internal Medicine.

Les propos de Donald Trump, citant notamment les travaux du professeur Raoult, assurant que l'hydroxychloroquine pourrait être un «don du ciel» dans la lutte contre le coronavirus datent du 19 mars dernier. Ils sont arrivés trois jours après plusieurs tweets du milliardaire Elon Musk vantant les possibilités de la chloroquine.

Dans le sillage de ces deux déclarations, les recherches associant d'un côté les mots «acheter», «Amazon», «eBay» ou «commander», et de l'autre «chloroquine» ou «hydroxychloroquine», ont représenté environ 216 000 recherches de plus que prévu pour ce type de recherche combinée, selon l'étude.

«Nous savons que les recommandations de haut niveau sont importantes pour faire de la publicité, il va donc de soi qu'elles pourraient inciter les gens à rechercher ces médicaments», a déclaré Michael Liu, un des chercheurs de l'Université d'Oxford.

Mais si ce rapport inquiète tant les scientifiques, c'est que ces recommandations, même venant du plus haut niveau de l'Etat, peuvent s'apparenter à de la désinformation médicale. Avec les risques que cela comprend.

La presse américaine a ainsi rapporté le cas d'un homme décédé après avoir avalé du phosphate de chloroquine, un nettoyant pour aquarium. Une idée qui lui serait venue après avoir entendu les propos de Donald Trump, selon sa femme.

Depuis les propos de Donald Trump, plusieurs études sont d'ailleurs venues remettre en question l'efficacité de l'hdroxychloroquine dans le traitement du Covid-19.