Un morceau de lune de 13 kilos à vendre pour 2,5 millions d’euros

L'une des plus grandes météorites lunaires du monde était en vente privée hier à Christie's, société de vente aux enchères, pour une valeur de 2 millions de livres (2,5 millions d'euros).

La roche lunaire, pesant plus de 13,5 kilogrammes (29 livres), a probablement été extraite de la surface de la lune durant une collision avec un astéroïde ou une comète, puis a fini dans le désert du Sahara, a rapporté le New York Post.

Connu sous le nom de NWA 12691, ce bout de roche est considéré comme le cinquième plus grand morceau de Lune jamais trouvé sur Terre. Il n'y a que 650 kilogrammes de roche lunaire se trouvant sur notre planète.

La taille d'un ballon de football

«L'expérience de tenir un morceau d'un autre monde entre vos mains est quelque chose que vous n'oublierez jamais», a déclaré James Hyslop, directeur des sciences et de l'histoire naturelle de Christie.

«C'est un véritable morceau de lune. C'est à peu près la taille d'un ballon de football, un peu plus oblongue que cela, plus grand que votre tête.»

Comme de nombreuses météorites découvertes, ce fragment de roche a été trouvé dans le Sahara par un chercheur anonyme, après avoir parcouru environ 386,2426 kilomètres depuis la Lune vers la Terre. Il a ensuite été soigneusement étudié.

Les scientifiques sont certains de son origine après l'avoir comparé à des échantillons de roche rapportés par les missions spatiales américaines Apollo.

«U n magnifique trophée»

«Dans les années 1960 et 1970, le programme Apollo a rapporté environ 400 kilogrammes de roche lunaire et les scientifiques ont pu analyser les compositions chimiques et isotopiques de ces roches, et ils ont déterminé qu'elles correspondent à certaines météorites», a déclaré Hyslop.

«Les météorites sont incroyablement rares et seulement environ une sur mille vient de la Lune, ce qui en fait un objet très spécial», a-t-il ajouté.

«Nous nous attendons à un énorme intérêt international de la part des musées d'histoire naturelle… c'est un magnifique trophée pour quiconque s'intéresse à l'histoire de l'espace ou à l'exploration lunaire.»

La lune fascine l'homme depuis l'aube de l'histoire humaine en tant que symbole de puissance, d'amour, de temps et de prospérité, et est le seul satellite naturel de la terre. On pense qu'il s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, lorsqu'un corps de la taille de Mars est entré en collision avec la Terre.

Christie's avait prévu également d'offrir à la vente privée un groupe de 13 météorites de fer esthétiques. Cette collection est estimée à 1,4 million de livres (soit 1,6 million d'euros).