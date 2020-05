Belgique : elle passe sa commande au drive de McDonald's dans une voiture en carton

En cette période de confinement, certains sont prêts à tout pour un Big Mac. A l’image de cette femme, en Belgique, qui, ne possédant pas de véhicule pour accéder au drive de McDonald's, est arrivée ce vendredi 1er mai dans une voiture...en carton.

Cette maman de deux enfants a en effet confectionné une voiture à l’aide d’un ruban adhésif noir et de deux grands morceaux de carton en prenant soin de laisser des trous pour le pare-brise et les fenêtres. Pour être le plus «réaliste» possible, elle a également dessiné des phares au marqueur sur sa «McDo mobile».

Une voiture de carton dans les files du drive-in du Mc Donalds !





Scène surréaliste à La Louviere.https://t.co/tppLN15l3O pic.twitter.com/jA8to8A9rC — Infos Bruxelles (@Bruxelles_City) May 2, 2020

une arrivée remarquée sur le parking

Sans surprise, son arrivée a suscité le fou rire des passants, du personnel du fast-food de La Louvière, mais aussi… de la police. «Ils ont éclaté de rire. Ils nous ont dit que nous avions égayé leur journée.», a déclaré Nathalie Moermans auprès de La DH Les Sports+.

Les agents ont même pris le temps de prendre une photo avec sa voiture fait maison, dont la plaque d’immatriculation n’était autre que «Covid-19», et sur que laquelle on pouvait notamment lire «Ados + McDo = impro».

Nathalie, qui avait comme passagère sa fille de 16 ans, a donc pu rentrer chez elle avec sa commande et sans amende, pour le plus grand bonheur de sa famille.

«C’était totalement un gag, mais nous avons visiblement fait rire les passants. C’est le principal, ça fait du bien en cette période, d'autant plus que nous n'avons mis personne en danger !», a-t-elle conclu.